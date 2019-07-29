В Волгограде кондуктор отсудила 200 тысяч рублей за сломанное в автобусе плечо

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-29T15:41:58+03:00

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Обычно в общественном транспорте падают пассажиры. Кондукторы люди опытные и вовремя хватаются за поручни железной хваткой. Но и с ними бывают ЧП и травмы. А кто-то решается даже отсудить деньги за полученные травмы.

Кировский районный суд вынес решение по иску волгоградки к ООО «Волгоградский автобусный парк». Женщина работала в нем кондуктором. В январе 2018 года водитель автобуса, к которому она приписана, резко затормозил. Волгоградка неудачно упала и получила сотрясение головного мозга и перелом плеча – ее на «скорой» доставили в больницу. Несколько месяцев женщина провела на больничном. Из-за травмы и долгого отсутствия на работе ей перестали платить среднемесячную зарплату. Договориться по-хорошему с руководством предприятия не получилось. Так что кондуктор была вынуждена обратиться в суд. Она просила взыскать потерю в зарплате и моральный вред.

В итоге суд встал на сторону работника. Так что автопарк обязан заплатит 150 тысяч морального вреда, 48438 рублей утраченного заработка, 5000 адвокату, 1363 рубля ущерба в результате ДТП.

- Ответчик с приговором не согласился и обжаловал его в областном суде, но Волгоградский областной суд оставил приговор без изменений, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU