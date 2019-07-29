В Волгограде на День города покажут фейерверк за 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-29T15:17:34+03:00

Салют будет длиться не менее шести минут. В небо выпустят 3500 тысячи фейерверков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Залпы салюта будут пускать одновременно с Набережной и с баржи на Волге

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Только отгремел праздничный салют в честь юбилейного дня рождения Волжского, как власти начали готовиться к новому празднованию - 1 сентября Волгоград отметит 430 лет со дня своего основания. И, конечно, в областном центре концерты, мероприятия и салют будут не хуже, чем в городе-спутнике. Уже известно, что только на фейерверк в Волгограде потратят 1 миллион 480 тысяч рублей.

Как следует из документации, представленной на сайте госзакупок, залпы салюта будут одновременно запускать с нижней террасы набережной и с баржи, которая будет находиться в Волге. И весь фейерверк будет громыхать под музыку.

Выстрелы будут вести из семи пусковых точек. Продолжительность салюта по требованию - не менее 6 минут.

«Обязательным элементом шоу должен быть пиротехнический огнепад, продолжительностью не менее 60 секунд, длинной не менее 100 метров. Высота срабатывания огнепада не менее 10 метров», - сказано в техническом задании.

Всего же за полтора миллиона рублей должны выпустить в небо почти три с половиной тысяч фейерверков. Среди них «синяя комета с трассой», «цветные падающие листья, «синий пион», «золотой водопад», «золотая мерцающая ива», «зеленая волна», «парчовая корона» и многое другое.

Напомним, праздничный салют в Волгограде в честь Дня города прогремит в воскресенье 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU