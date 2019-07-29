«Золотая семья»: волгоградцы победили на всероссийском конкурсе «Семья года»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-29T15:00:38+03:00

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В октябре 2019 в Государственном Кремлевском дворце пройдет церемония награждения победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Семья года». В числе приглашенных на торжественную церемонию – волгоградцы Григорий Степанович и Варвара Васильевна Коноваловы. Супруги из Краснооктябрьского района стали лучшими в номинации «Золотая семья».

В 2019 году этот «семейный» конкурс прошел уже в четвертый раз. Волгоградцы боролись за победу в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Молодая семья» и «Золотая семья». Именно в последней номинации выиграли супруги Коноваловы. Их история зацепила членов жюри сильнее, чем истории других пар, проживших в браке более 50 лет.

Крепкая семья вместе уже целых 67 лет. Волгоградцы познакомились после войны, а через два года сыграли свадьбу. Григорий Степанович – офицер связи, и эта работа требовала постоянных переездов. Супруга преданно сопровождала своего любимого во всех поездках. «Золотая семья» считает, что секрет их счастья прост: нужно лишь трудиться на благо семьи и любимых людей, доверять друг другу, уважать и беречь своих близких. «Золотые» волгоградцы успевают не только поддерживать теплую атмосферу в семье, но и заниматься общественной деятельностью: работать в совете ветеранов и встречаться с молодежью.

Интересно, что именно в этой номинации Волгоградская область уже брала главный приз. В 2016 звания «Золотая семья» были удостоены Александр и Зинаида Кузмины. В целом же конкурс «Семья года» у волгоградцев популярен: в этом году, по информации администрации области, в отборе на территории региона участвовали 58 претендентов из 37 муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU