Солнце и волна: к 430-летию Волгограду придумали новый логотип

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-29T14:52:46+03:00

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Скоро Волгоград будет праздновать свой 430-й день рождения. К этой круглой дате власти готовятся основательно. Даже новый логотип утвердили, баннеры с которым развесят по всему городу. По сути в нем нет ничего оригинального - в основе солнце, Волга и надпись - «Волгограду 430». Логотип выполнен в двух основных цветах – синем и золотом. Но есть и «изюминка»: на юбилейной эмблеме праздника Дня города будут отражены все три эпохи истории города – Царицын, Сталинград, Волгоград. В зависимости от эпохи меняется в центре изображение известного в городе строения: стадион «Волгоград Арена», скульптура «Родина-мать зовёт!», железнодорожный вокзал и храм Александра Невского.

Этот логотип молодого дизайнера выбрали из полусотни работ, которые присылали волгоградцы на открытый городской конкурс (напомним, запустили его весной). Выбирало победителя «народное» жюри путем интернет-голосования.

Кроме баннеров с этим логотипом по Волгограду развесят еще и билборды с поздравлениями от жителей города: своих земляков с юбилеем поздравят повар, строитель, водитель трамвая, актер, учитель, балерина, ветеринар и представители других специальностей.

В этом году Волгоград будет праздновать День города - 31 августа и 1 сентября. Основные торжества пройдут возле интерактивного музея в пойме реки Царицы, в ЦПКиО, на верхней и нижней террасе набережной, а также в Комсомольском саду. Обещают, скучать не будет никто: для волгоградцев и гостей города подготовили обширную программу и массу мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU