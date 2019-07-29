2019-07-29T15:51:29+03:00
Происшествия

Пьяный волгоградец упал с третьего этажа, пытаясь влезть домой через окно

Мужчина остался жив и даже в больнице от лечения отказался
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Примерно в полночь 28 июля в «скорую» помощь позвонили жители многоэтажки, расположенной по улице Мясникова в Тракторозаводском районе Волгограда. Люди сообщили, что с балкона свалился мужчина и кричит от боли на земле. Медики в срочном порядке выехали на место ЧП. У дома они нашли чуть живого 50-летнего мужчину. Правда, еле дышал он не столько от полученных травм, сколько от выпитого накануне. Волгоградец был практически мертвецки пьян.

Как смог поведать мужчина медикам, добравшись домой, он понял, что потерял где-то ключи. И не придумал ничего лучше, как забраться в квартиру, (расположенную, к слову, на третьем этаже высотки) через окно. Полез по балконам, но сорвался вниз. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в правоохранительных органах региона.

И представьте, остался жив (вот не даром говорят, пьяным и море по колено). Врачи неотложки предварительно диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, и переломы. А в больнице №4, куда его привезли, установили, что у мужчины закрытый перелом ребер справа и ушиб правого бедра. Но, несмотря на диагнозы, оставаться в больнице мужчина не стал. От госпитализации отказался и ушел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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