В Волгограде чиновнику из комитета торговли грозит 12 лет колонии за взятки

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-29T14:00:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одного волгоградского чиновника отправят за решетку за взяточничество. На скамье подсудимых оказался бывший сотрудник комитета промышленности и торговли Волгоградской области. Этот чиновник курировал в свое время работу всех рынков в регионе и решил тоже «поторговать», только не продукцией, а своими услугами. За 20-50 тысяч рублей он помогал бизнесменам ускоренно получать лицензии на торговлю алкогольной продукцией, или продлевал им действие этих документов. За 9 месяцев 2016-го он так заработал порядка 190 тысяч рублей.

Были у него и регулярные «откаты». Так, вместе со своим начальником - завсектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции регионального комитета торговли Романом Самороковским - они предложили одному из коммерсантов вообще не тратить время на получение и продление лицензий, а сразу платить за содействие ежемесячно и «не заморачиваться». Так власть имущие заработали еще 100 тысяч рублей.

Но в январе 2017-го этих «услужливых» чиновников поймали «на горячем» сотрудники регионального УФСБ с коллегами из УЭБиПК. Завели на них уголовное дело по статье «получение взяток, в том числе, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Насчитали шесть преступных эпизодов. Самороковского суд приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима. А вот его ушлый подчиненный на стадии расследования сбежал.

- Материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство, а фигуранта объявили в розыск, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Неизвестно, сколько б его искали, но в мае текущего года он сам явился в правоохранительные органы с повинной. Правда, вину свою признал лишь частично.

- На данный момент следователи собрали все факты, доказывающие его вину. Уголовное дело передано в Центральный райсуд Волгограда. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на срок до 12 лет, - уточняют в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU