2019-07-29T11:30:43+03:00
Происшествия

В Волгоградской области под колесами машин погибли два человека

Один из них умер в приемном покое
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина скончался в приемном покое больницы.Мужчина скончался в приемном покое больницы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария в Среднеахтубинском районе произошла уже поздно вечером, когда начало темнеть. Мужчина на «десятке» ехал по Колхозной Ахтубе. Он слишком поздно заметил женщину, которая переходила улицу Тепличную. Он в последний момент нажал на тормоз, но было поздно. Так как скорость у машины была большой, то удар был очень сильный. 44-летняя волгоградка погибла на месте до приезда «скорой». Так что водителю перед судом придется ответить за гибель человека.

В Иловинском районе под колеса машины попал 51-летний мужчина. Он перебегал дорогу «Иловля-хутор Желтухин». На трассе было очень темно и в одежде не было светоотражающих элементов, так что водитель ВАЗ 21114 не заметил волгоградца. Он сбил пешехода. «Скорая» увезла его в больницу еще живым. Но он умер в приемном покое ЦРБ, травмы оказались слишком серьезными.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварий, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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