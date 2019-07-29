Волгоградцы полетят в Астрахань прямым авиарейсом

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-29T11:01:01+03:00

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Директор аэропорта поделился статистикой программы субсидирования региональных авиарейсов. Согласно этим данным, в 2020 году международный аэропорт Волгоград начнет обслуживать три новых направления: Сургут, Уфа и Астрахань.

Генеральный директор Международного аэропорта «Волгоград» Сергей Дмитриев разместил на своей страничке в социальной сети официальную статистику воздушной гавани. На одном из слайдов притаилась приятная новость для волгоградцев, часто бывающих в соседних регионах. В 2020 году появится прямой авиарейс Волгоград - Астрахань.

Что это дает рядовым волгоградцам? Сегодня до Астрахани можно добраться либо автобусом, либо поездом. Минимальное время в пути - 5 часов. Самый популярный способ поездки - фирменный поезд «Волгоград - Астрахань», называемый в народе «электричкой». С появлением самолета из Волгограда в Астрахань можно будет добраться всего за полчаса, а стандартная процедура регистрации на рейс избавит от дополнительных действий с документами.

ИСТОЧНИК KP.RU