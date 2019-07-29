День ВМФ в Астрахани: парад кораблей и 400 фейерверков

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-29T10:50:37+03:00

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28 июля в Астрахани торжественно отметили День Военно-Морского Флота. Рано утром астраханцы возложили венки к памятнику погибшим кораблям Волжской военной флотилии. Затем для гостей праздника выстроились на парад военные корабли. Возглавил строй ракетный корабль «Дагестан», в октябре 2015 несший боевую вахту в Сирии. Вслед за ним парадным строем прошли ракетный корабль «Татарстан», малый ракетный корабль «Углич», малый артиллерийский корабль «Астрахань» и многие другие. После начался динамический показ. Продемонстрировали свое мастерство 30 кораблей и 2000 военнослужащих: уничтожали врага, вели морской бой и спасали терпящие бедствия судна. Правда, «парадной» частью не все зрители остались довольны: мало кому из астраханцев удалось рассмотреть детали.

Фото: администрации Астраханской области.

После астраханцы переместились к памятнику Петру Первому, где показали поздравление президента и главный парад в честь дня ВМФ в Петербурге.

Фото: пресс-служба ЮВО.

А вечером над Волгой прогремел 41 залп и астраханское небо украсили 400 фейерверков. Вслед за этим показали ночной фонтан на воде и феерическое огненное шоу с участием боевых кораблей.

Фото: пресс-служба ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU