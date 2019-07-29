2019-07-29T10:27:09+03:00
Происшествия

Из автоцистерны по волгоградской трассе разлилось 20 тонн кислоты

У грузовика лопнула емкость
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сообщение о ЧП на трассе «ВолгоградСальск» поступило в полицию примерно в 23.22 ночи 27 июля. На 177 километре дорога оказалась залита соляной кислотой. А все из-за того, что у «DAF FT XF 105 460» лопнула цистерна.

Автоцистерна с опасным грузом направлялась с химического завода АО «Каустик» на завод в Крым в город Армянск. Что случилось в пути¸ теперь будут выяснять эксперты завода-поставщика и перевозчик, но по предварительной версии произошла разгерметизация автоцистерны. 20 тонн соляной кислоты оказались на дороге.

Жидкость, как вы понимаете, очень опасная. Поэтому первым делом сотрудники ГИБДД перекрыли залитый участок дороги. К счастью, движение транспорта перекрывать не пришлось. Наряд МЧС, прибывший на место ЧП, произвел дезактивацию соляной кислоты. К 00.45 дорога была очищена от опасной жидкости.

- Угрозы населению и окружающей среде нет, -уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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