Из автоцистерны по волгоградской трассе разлилось 20 тонн кислоты
Сообщение о ЧП на трассе «Волгоград–Сальск» поступило в полицию примерно в 23.22 ночи 27 июля. На 177 километре дорога оказалась залита соляной кислотой. А все из-за того, что у «DAF FT XF 105 460» лопнула цистерна.
Автоцистерна с опасным грузом направлялась с химического завода АО «Каустик» на завод в Крым в город Армянск. Что случилось в пути¸ теперь будут выяснять эксперты завода-поставщика и перевозчик, но по предварительной версии произошла разгерметизация автоцистерны. 20 тонн соляной кислоты оказались на дороге.
Жидкость, как вы понимаете, очень опасная. Поэтому первым делом сотрудники ГИБДД перекрыли залитый участок дороги. К счастью, движение транспорта перекрывать не пришлось. Наряд МЧС, прибывший на место ЧП, произвел дезактивацию соляной кислоты. К 00.45 дорога была очищена от опасной жидкости.
- Угрозы населению и окружающей среде нет, -уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU