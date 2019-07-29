2019-07-29T10:06:33+03:00
Недвижимость

В Волгограде двери должников за коммуналку пометят стикерами

Наклейку, предупреждающую о долге, повесят на входной двери неплательщика
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Такими наклейками пометят двери должников.Такими наклейками пометят двери должников.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде должны за воду, тепло и водоотведение около 36 тысяч семей. За тепло и горячую воду накопился долг в 315 миллионов рублей, за холодную воду и водоотведение – 254 миллиона. Ресурсоснабжающие организации пытаются решить вопрос мирным путем и уговорить должников рассчитаться с долгами. Сначала выпустили оранжевые долговые квитанции. Следующий шаг - яркими наклейками стикерами пометят двери квартир и домов должников.

Как отмечают в компании «Концессии теплоснабжения», процедура взыскания долгов достаточно подробно прописана в действующем законодательстве. Первое уведомление о долге появляется в текущей платежке за ЖКУ в специальной графе. Затем - специальные долговые оранжевые квитанции. Следом - официальное уведомление о задолженности. После у должника есть 20 дней для того, чтобы урегулировать вопрос. Иначе на дверь должника наклеят уведомление с предупреждением о долге и возможном ограничении подачи ресурсов или же последует обращение в суд. В первом случае придется оплатить не только сумму долга, но и стоимость повторного подключения. Если дойдет до суда, то добавятся судебные издержки, а после судебные приставы возьмут еще и исполнительский сбор 7% (не менее тысячи рублей).

Ресурсники напоминают, что до 31 июля у волгоградцев есть возможность договориться о реструктуризации долга. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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