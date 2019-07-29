2019-07-29T09:33:40+03:00
Происшествия

На московской трассе в столкновении с фурой погиб водитель кроссовера

Его машина случайно оказалась на пути грузовика
Екатерина МАЛИНИНА
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Водитель кроссовера погиб.Водитель кроссовера погиб.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария на московской трассе произошло около пяти утра. 47-летний водитель «Шевроле», который ехал в сторону Москвы, не выдержал боковой интервал. Его легковушку столкнулась со встречным грузовиком МАН. Фуру от удара выбросилось на встречную полосу, где как раз ехал «Ниссан Кашкай». Удар был очень сильным. Огромная машина смяла кроссовер. 62-летний водитель иномарки погиб на месте. Водитель «Шевроле» и его 49-летний пассажир оказались в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.

Еще одна авария на трассе произошла в Суровикинском районе. Там 66-летний мужчина на байке ехал в сторону Ростова-на-Дону. Мотоциклист слишком близко подкатился к легковушке. Когда «Тойота» чуть сбавила скорость, он врезался в нее. Байкера на «скорой» доставили в больницу. 31-летняя жительница Свердловска, которая была за рулем иномарки, не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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