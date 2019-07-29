2019-07-29T09:08:40+03:00
Происшествия

Хозяйка терминалов по оплате похитила штрафов для ГИБДД на 64 миллиона рублей

Ее будут судить за мошенничество в особо крупном размере
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина свою вину полностью признала.Женщина свою вину полностью признала.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Первоначально, 54-летнюю жительницу Волгограда задержали из-за невозвращенных долгов. Только потом уже выяснилась афера, из-за которой бюджет потеряли десятки миллионов рублей.

Женщина была владелицей фирмы платежных терминалов. Она устанавливала их в ходовых местах, через них осуществлялись платежи, а ей шел определенный небольшой процент. Правда, дела шли не очень. Поэтому дама начала занимать у знакомых бизнесменов для развития бизнеса. Бизнес развивался, а вот денег почему-то для возврата не было. Видимо, любила волгоградка пожить на широкую ногу, как и ее родственники. С 2011 по 2015 она одолжила 97 миллионов рублей у семи предпринимателей и одной организации. Кредиторы терпели долго, она каждый раз умудрялась отложить платежи. Но и у них терпение кончилось. Они пошли в полицию. Когда следователи стали изучать движение денег на счетах, то выяснили, что большие суммы поступают через терминалы оплаты со штрафов ГИБДД. Вместо небольшой комиссии дама забирала львиную долю.

Общий ущерб бюджету составил 64, 4 миллиона рублей.

Свою вину волгоградка полностью признала. Правда, компенсировать ущерб ей будет очень сложно. На ее счетах - ноль, из имущества тоже практически ничего.

- Уголовное дело за мошенничество в крупном или особо крупном размере и за присвоение вверенного ей имущество женщине грозит до 10 лет тюрьмы. Ждать суда волгоградка будет под стражей, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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