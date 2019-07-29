Волгоградца задержали с 19 мешками живых раков

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-29T08:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Запреты на рыбную ловлю закончились в конце июня. Так что для рыбаков сейчас самое время для любимого дела. А вот для желающих пособирать раков ограничения действуют до осени. Так что раколовки вне закона. Хотя многие игнорируют подобные правила. В эти выходные сотрудники ГИБДД проверяли машины на соблюдения правил дорожного движения. В ходе рейда остановили «четырнадцатую». Инспектор увидел в салоне гору мешков. Под завязку был забит и багажник. Внутри были живые раки. Всего полицейские насчитали 19 мешков – около 230 килограммов. Весь улов мужчина собирался продать в Волгограде, куда и вез живой товар.

Задержанный рассказал, что поймал их в реке Еруслан Старополтавского района. Когда сотрудники МВД приехали на место, то нашли там 50 раколовок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/722807" frameborder="0"></iframe> 19 мешков раков перевозили в "четырнадцатой".

- Орудия лова изъяли, а раков выпустили обратно реку. Сейчас следователи занимаются проверкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области

Раков выпустили в реку.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU