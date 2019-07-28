2019-07-28T17:04:11+03:00
Здоровье

В Волгоградской области потратят сто миллионов на развитие паллиативной службы

С начала 2019 года почти шесть тысяч тяжелобольных получили качественную медпомощ
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тысячи жителей Волгоградской области нуждаются в паллиативной помощи. Об этом говорит статистика: в 2019 году почти шесть тысяч человек воспользовались этой услугой. Власти приняли решение о выделении ста миллионов рублей на улучшение работы службы. Эти деньги потратят на покупку 400 единиц оборудования и необходимых материалов для его работы, а также на лекарства.

Облздрав планирует создать десять спецбригад, которые смогут оперативно выезжать к тяжелобольным детям и оказывать им необходимую помощь.

- В настоящее время стационарную паллиативную помощь оказывают в 32-х медицинских организациях региона, где предусмотрены 647 коек сестринского ухода и 181 койка с круглосуточным наблюдением врача. В прошлом году паллиативные стационары приняли более шести тысяч пациентов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24