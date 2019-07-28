В Волгоградской области потратят сто миллионов на развитие паллиативной службы

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-28T17:04:11+03:00

С начала 2019 года почти шесть тысяч тяжелобольных получили качественную медпомощ

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Тысячи жителей Волгоградской области нуждаются в паллиативной помощи. Об этом говорит статистика: в 2019 году почти шесть тысяч человек воспользовались этой услугой. Власти приняли решение о выделении ста миллионов рублей на улучшение работы службы. Эти деньги потратят на покупку 400 единиц оборудования и необходимых материалов для его работы, а также на лекарства.

Облздрав планирует создать десять спецбригад, которые смогут оперативно выезжать к тяжелобольным детям и оказывать им необходимую помощь.

- В настоящее время стационарную паллиативную помощь оказывают в 32-х медицинских организациях региона, где предусмотрены 647 коек сестринского ухода и 181 койка с круглосуточным наблюдением врача. В прошлом году паллиативные стационары приняли более шести тысяч пациентов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации

ИСТОЧНИК KP.RU