Сто военных из Волгограда купили квартиры за счет государства

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-28T13:43:46+03:00

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За время работы накопительно-ипотечной системы в России уже 3,5 тысячи военных из Волгоградской области купили жиль за счет государства. В 2019 году это сделали сто контрактников. Большая часть из них приобрели квартиры и лишь треть потратили деньги на частные дома. Для того, чтобы стать участником НИС, необходимо подписать контракт с Министерством обороны и нести службу до самой пенсии.

- Накопительный взнос на одного участника системы установлен в размере 280 009,70 руб. В связи с этим ежемесячно в текущем году на именные счета военнослужащих-участников НИС из бюджета зачисляется более 23 тысяч, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

В России участниками НИС стали более полумиллиона военнослужащих по контракту. Из них 230 тысяч человек уже реализовали свои права, остальные находятся в ожидании покупки собственных квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU