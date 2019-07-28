2019-07-28T13:43:46+03:00
Политика

Сто военных из Волгограда купили квартиры за счет государства

Средняя сумма на покупку жилья составляет от 2,8 млн рублей
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото:Пресс-служба ЮВОФото:Пресс-служба ЮВО
Изменить размер текста:

За время работы накопительно-ипотечной системы в России уже 3,5 тысячи военных из Волгоградской области купили жиль за счет государства. В 2019 году это сделали сто контрактников. Большая часть из них приобрели квартиры и лишь треть потратили деньги на частные дома. Для того, чтобы стать участником НИС, необходимо подписать контракт с Министерством обороны и нести службу до самой пенсии.

- Накопительный взнос на одного участника системы установлен в размере 280 009,70 руб. В связи с этим ежемесячно в текущем году на именные счета военнослужащих-участников НИС из бюджета зачисляется более 23 тысяч, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

В России участниками НИС стали более полумиллиона военнослужащих по контракту. Из них 230 тысяч человек уже реализовали свои права, остальные находятся в ожидании покупки собственных квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волжанин стал виновником пожара в пятиэтажке
Под Волгоградом потерявшая управление фура протаранила «пятерку»
Под Волгоградом судят банду налетчиков на магазины
За сутки четыре ребенка из Волгоградской области пострадали в ДТП
Безопасность на День города в Волжском обеспечивают более 800 силовиков
До конца июля в Волгоградской области будут дожди и прохлада
В Волгограде столкнулись «Форд» и «ВАЗ»: пятилетняя девочка в больнице
Каждый год 60 волгоградцев заражаются острой формой вирусного гепатита
В Москве поймали иностранного афериста, обманувшего студентов в Волгограде
Под Волгоградом у ГРС нашли шесть снарядов времен войны
В Волгоградской области за сутки сгорели четыре машины
В столкновении двух легковушек пострадала 8-летняя волгоградка
В Волгоградской области магазинов в полтора раза больше, чем надо
Мэр Камызяк и глава Камызякского района пойдут под суд за взятки
Не выдержали фур: в Волгограде стали рассыпаться новые ливневки
Волгоградец лишился машины и дома за сокрытие 10 миллионов рублей налогов
Во Фролово построят новый ФОК с бассейном
Девочку,чьи родители погибли в страшной аварии на саратовской трассе, перевели в больницу №7
Суд арестовал виновника ДТП, из-за которого под Волгоградом погибла семья пермяков
В Астрахани лифт дверями раздробил женщине бедро
В Астрахани полицейский придумал себе награду «За отвагу» и шесть лет получал за нее доплату
Довезти велосипед на ночной велопарад волгоградцы смогут бесплатно
Следствие об аресте двух крупных астраханских чиновников: Подрывали авторитет власти
Командующий ЮВО проверил, как Волгоград готов к военным сборам
В Волгограде подросток ограбил аптеку, чтобы помочь раненному другу
Салют на День ВМФ 2019 в Астрахани: когда начнется и где смотреть
В Астрахани подростки на детских надувных кругах пытались переплыть Волгу
Наказали за вспыльчивость: Лучший нападающий «Ротора» Анзор Саная пропустит три матча