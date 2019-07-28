Волжанин стал виновником пожара в пятиэтажке

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-28T12:33:50+03:00

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ЧП случилось в субботу, 26 июля, в городе Волжский Волгоградской области. Около восьми часов вечера на улице Машиностроителей пятиэтажный дом окутал дым – загорелась одна из квартир. Очевидцы немедленно сообщили о происшествии на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

Когда спасатели приехали на место, огонь охватил небольшую комнату. Пылали вещи и мебель. Пожарные расчеты 32-ой части принялись сбивать пламя и выводили жильцов из задымленного помещения. Справиться с очагом возгорания удалось довольно оперативно, всего за десять минут. Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС, жертв избежать удалось. Эксперты обследовали место ЧП и пришли к выводу, что причиной всему стала халатность проживающего в квартире.

- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU