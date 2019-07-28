Под Волгоградом потерявшая управление фура протаранила «пятерку»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-28T11:17:20+03:00

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Авария произошла в Котельниковском районе Волгоградской области в субботу, 26 июля. В обеденный час 43-летний мужчина за рулем фуры «МАН» ехал по трассе «Волгоград - Сальск». На 194-ом километре автодороги водитель по неизвестным пока причинам потерял управление над транспортным средством. Фуру по инерции занесло на правую обочину.

- Предприняв попытку вернуть автомобиль на проезжую часть, водитель допустил вынос полуприцепа на полосу дороги предназначенную для встречного движения где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21053», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге этого столкновения два человека из салона легковушки пострадали. На место приехали сотрудники ближайшего медучреждения. 36-летний водитель и его 31-летняя пассажирка попали в больницу с различными травмами. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU