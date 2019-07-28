2019-07-28T10:27:01+03:00
Происшествия

Под Волгоградом судят банду налетчиков на магазины

Мужчины совершили 12 нападений, украв более миллиона рублей
Юлия Данильченко
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Уголовное дело в отношении пяти жителей Волгоградской области в возрасте от 21 до 26 лет: молодые люди зарабатывали тем, что грабили магазины. Весной 2018 года парни в черных масках совершили 12 нападений в территории Кумылженского, Ленинского, Светлоярского, Фроловского, Иловлинского, Городищенского, Чернышковского, Суровикинского районов области и Красноармейского, Тракторозаводского районов Волгограда.

-В 9 случаях им удалось похитить свыше 1 миллиона рублей. В ходе расследования допрошено свыше 30 свидетелей, с целью доказательства вины подозреваемых произведено более 30 дактилоскопических и трасологических судебных экспертиз. В отношении 5 обвиняемых была избрана мера пресечения - содержание под стражей, в отношении 2 несовершеннолетних – подписка о невыезде. Вину в содеянном фигуранты признали частично, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

Дело передали в суд Кумылженского района, где его рассмотрят по существу. Каждому из подсудимых грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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