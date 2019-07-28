2019-07-28T09:50:54+03:00
Происшествия

За сутки четыре ребенка из Волгоградской области пострадали в ДТП

Дети находятся в больницах
Юлия Данильченко
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Все дети доставлены в больницы области.Все дети доставлены в больницы области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки сразу четыре ребенка оказались в больницах Волгоградской области по вине невнимательных водителей. 27 июля около трех часов дня 8-летний велосипедист из Елани попал под колеса «ВАЗа». 34-летний водитель ехал по улице Колхозной и не заметил мальчика. Спустя час на пешеходном переходе в поселке Госпитомник на улице Придорожной сбили 12-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по «зебре», но 71-летний мужчина на «Рено» не успел притормозить.

В это же время авария случилась в Городищенском районе: на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись «Санг Енг Актион» и «Вольво FM9». 9-летняя пассажирка из первой иномарки пострадала. А пять вечера того же дня в аварии пострадал 5-летний мальчик. Он находился в салоне «Форд Мондео» в Кировском районе Волгограда. На перекрестке Лимоновой и Шекспира машину подрезала «Лада».

- В результате ДТП дети доставлены в медучреждения, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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