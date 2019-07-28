Безопасность на День города в Волжском обеспечивают более 800 силовиков

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-28T08:43:10+03:00

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Сегодня, 28 июля, в Волжском пройдет масштабное празднования Дня города. Безопасность гостей праздника обеспечивают сотни силовиков. Нести усиленную службу они начали еще з0а неделю до торжества. Сейчас на улицах города-спутника покой горожан охраняют 250 сотрудников УМВД Волжского, еще 100 полицейских из областного Главка, полсотни омоновцев и более 400 военных. При этом отделы полиции и ГИБДД работают в штатном режиме.

- Для обеспечения безопасности граждан во время праздничного концерта на площади Ленина саму площадь огородят турникетами, как обычно. Но охраняемый периметр расширится до последней высотки на улице Сталинградской. Проход на площадь будет осуществляться через рамки металлоискателей. Кроме того, ограничат доступ на площадку у гостиницы Ахтуба, где расположится спецтехника: медслужбы, пожарные расчёты и, соответственно, штаб силовиков, комплекс наблюдения «Волна», - комментирует начальник отделения организации охраны общественного порядка УМВД РФ Волжского Александр Цай,

ИСТОЧНИК KP.RU