2019-07-28T08:43:10+03:00
Общество

Безопасность на День города в Волжском обеспечивают более 800 силовиков

По прогнозам вечерние мероприятия соберут около пятидесяти тысяч человек
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 июля, в Волжском пройдет масштабное празднования Дня города. Безопасность гостей праздника обеспечивают сотни силовиков. Нести усиленную службу они начали еще з0а неделю до торжества. Сейчас на улицах города-спутника покой горожан охраняют 250 сотрудников УМВД Волжского, еще 100 полицейских из областного Главка, полсотни омоновцев и более 400 военных. При этом отделы полиции и ГИБДД работают в штатном режиме.

- Для обеспечения безопасности граждан во время праздничного концерта на площади Ленина саму площадь огородят турникетами, как обычно. Но охраняемый периметр расширится до последней высотки на улице Сталинградской. Проход на площадь будет осуществляться через рамки металлоискателей. Кроме того, ограничат доступ на площадку у гостиницы Ахтуба, где расположится спецтехника: медслужбы, пожарные расчёты и, соответственно, штаб силовиков, комплекс наблюдения «Волна», - комментирует начальник отделения организации охраны общественного порядка УМВД РФ Волжского Александр Цай,

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом потерявшая управление фура протаранила «пятерку»
Под Волгоградом судят банду налетчиков на магазины
За сутки четыре ребенка из Волгоградской области пострадали в ДТП
До конца июля в Волгоградской области будут дожди и прохлада
В Волгограде столкнулись «Форд» и «ВАЗ»: пятилетняя девочка в больнице
Каждый год 60 волгоградцев заражаются острой формой вирусного гепатита
В Москве поймали иностранного афериста, обманувшего студентов в Волгограде
Под Волгоградом у ГРС нашли шесть снарядов времен войны
В Волгоградской области за сутки сгорели четыре машины
В столкновении двух легковушек пострадала 8-летняя волгоградка
В Волгоградской области магазинов в полтора раза больше, чем надо
Мэр Камызяк и глава Камызякского района пойдут под суд за взятки
Не выдержали фур: в Волгограде стали рассыпаться новые ливневки
Волгоградец лишился машины и дома за сокрытие 10 миллионов рублей налогов
Во Фролово построят новый ФОК с бассейном
Девочку,чьи родители погибли в страшной аварии на саратовской трассе, перевели в больницу №7
Суд арестовал виновника ДТП, из-за которого под Волгоградом погибла семья пермяков
В Астрахани лифт дверями раздробил женщине бедро
В Астрахани полицейский придумал себе награду «За отвагу» и шесть лет получал за нее доплату
Довезти велосипед на ночной велопарад волгоградцы смогут бесплатно
Следствие об аресте двух крупных астраханских чиновников: Подрывали авторитет власти
Командующий ЮВО проверил, как Волгоград готов к военным сборам
В Волгограде подросток ограбил аптеку, чтобы помочь раненному другу
Салют на День ВМФ 2019 в Астрахани: когда начнется и где смотреть
В Астрахани подростки на детских надувных кругах пытались переплыть Волгу
Наказали за вспыльчивость: Лучший нападающий «Ротора» Анзор Саная пропустит три матча