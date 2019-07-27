2019-07-27T16:34:31+03:00
Общество

До конца июля в Волгоградской области будут дожди и прохлада

В некоторых районах региона в эти дни пройдут ливни
Юлия Данильченко
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Погода радует прохладой, но и солнца горожанам очень не хватает.Погода радует прохладой, но и солнца горожанам очень не хватает.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Конец июля, а погода в Волгоградской области совсем не летняя: вот уже которые выходные жители города-героя не могут полноценно насладиться пляжным отдыхом под палящим солнцем и шашлыками на природе. А виной всему дожди и аномально прохладные деньки для такого времени года. Закончится июль на пасмурной нотке, принеся в наш регион кратковременные дожди.

Практически во всех районах до 30 июля выпадут осадки. Возможны грозы и ливни. Ночью температура будет колебаться от +13 до +20º, а днем от +20 до 32º. Ожидается ветер, максимальные порывы достигнут 18 метров в секунду.

В городе-герое будет примерно такая же картина. Воскресенье пройдут дожди и гроза, ночью будет +16…+18º; днем +26...+28°. В начале рабочей недели 29 июля также выпадут осадки, днем ожидается до +30°. 30 июля ничего существенно не изменится. Так что лучше всегда носить с собой зонтик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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