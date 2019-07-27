В Волгограде столкнулись «Форд» и «ВАЗ»: пятилетняя девочка в больнице

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-27T14:07:07+03:00

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Авария произошла в Дзержинском районе Волгограда в пятницу, 26 июля. Около двенадцати дня по улице Колпинской ехал 25-летний волгоградец за рулем «Форд Фокуса». Из-за невнимательности водитель нарушил правила дорожного движения и врезался в «семерку».

На место прибыли сотрудники ГИБДД и врачи «скорой». Медики осмотрели пассажиров. Пострадала только пятилетняя девочка из салона отечественной легковушки. Девочка получила серьезную травму головы, его немедленно госпитализировали в больницу. А полицейские установили обстоятельства аварии.

- 25-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Фокус», двигаясь по улице Колпинская со стороны Егорьевской в сторону Краснополянской, напротив дома № 72 «А» не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ- 2107», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU