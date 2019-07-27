2019-07-27T12:30:20+03:00
Здоровье

Каждый год 60 волгоградцев заражаются острой формой вирусного гепатита

28 июля в России отмечают Международный день борьбы с этой страшной болезнью
Юлия Данильченко
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Вакцина делается бесплатно.Вакцина делается бесплатно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Статистика Роспотребнадзора страшная: ежегодно 60 жителей Волгоградской области заражаются острой формой вирусного гепатита. На каждые 100 тысяч человек показатель составляет почти 2,5. Но еще больше людей больных хронической формой: на 100 тысяч волгоградцев приходится почти 20 зараженных. Некоторые виды заболевания, а именно категории А и В, имеют положительную динамику - таких больных все меньше. А вот гепатит С более нестабилен. С хроническими больными дело обстоит еще сложнее: выявляется вирус не сразу, отсюда такие трудности с лечением.

28 июля по всей стране отмечается Международный день борьбы с этой напастью. ВОЗ предложила использовать слоган «Инвестируйте в элиминацию гепатита!». Проще предупредить заражение, чем лечить последствия, ведь есть виды гепатита, которые не поддаются никаким лекарствам. Вакцинацию от гепатита делают совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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