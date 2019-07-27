В Москве поймали иностранного афериста, обманувшего студентов в Волгограде

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-27T11:27:31+03:00

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Тридцать студентов одного из волгоградских вузов стали жертвами иностранца еще в 2010 году: именно тогда мошенник предложил одногруппникам дешевые авиабилеты по льготной цене в Китай и Индию. Деньги собрал, но билет купил только один, чтобы самому скрыться за границу. Всего мошенник заработал больше полумиллиона рублей. Искали афериста почти десять лет и вот в конце июля он попался в московском аэропорту. Наверное думал, что о нем давно уже позабыли.

38-летнего мужчину задержали столичные полицейские, которые потом передали его волгоградским коллегам.

- Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из УМВД доставили подозреваемого в Волгоград, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU