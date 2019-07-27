2019-07-27T09:16:42+03:00
Политика

Под Волгоградом у ГРС нашли шесть снарядов времен войны

Их обезвредили на полигоне Прудбой
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба ЮВО.Фото: пресс-служба ЮВО.
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Опасную находку сделали рабочие: в конце июля 2019 года при опашке поля недалеко от одной из газораспределительных станций мужчины обнаружили ржавый снаряд. Было очевидно, что боеприпас пролежал в земле не одно десятилетие. Так и оказалось. Прибывшие на место находки саперы стали изучать местность и извлекли еще пять аналогичных взрывоопасных предметов.

- Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как шесть 76-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Уничтожили боеприпас на полигоне Прудбой путем подрыва 26 июля.

- С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено около 1000 боеприпасов различного калибра, - добавили в военном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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