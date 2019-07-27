Под Волгоградом у ГРС нашли шесть снарядов времен войны
Опасную находку сделали рабочие: в конце июля 2019 года при опашке поля недалеко от одной из газораспределительных станций мужчины обнаружили ржавый снаряд. Было очевидно, что боеприпас пролежал в земле не одно десятилетие. Так и оказалось. Прибывшие на место находки саперы стали изучать местность и извлекли еще пять аналогичных взрывоопасных предметов.
- Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как шесть 76-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.
Уничтожили боеприпас на полигоне Прудбой путем подрыва 26 июля.
- С начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено около 1000 боеприпасов различного калибра, - добавили в военном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU