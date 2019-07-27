2019-07-27T08:47:31+03:00
Происшествия

В Волгоградской области за сутки сгорели четыре машины

В ЧП никто не пострадал
Юлия Данильченко
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Причины ЧП пока неизвестны.Причины ЧП пока неизвестны.Фото: Максим ЛЮКОВ
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Сразу четыре пылающих автомобиля тушили сотрудники МЧС 26 и 27 июля. ЧП случились в разных уголках Волгоградской области. В пятницу около восьми часов утра в станице Кумылженская на улице Сосновая в кирпичном гараже загорелся «Уазик». Владелец сообщил об этом спасателям. Те затушили пламя буквально за четверть часа. Пострадавших нет.

В ночь на субботу в 01:55 часов в Волжском на улице Карла Маркса вспыхнула старенькая «восьмерка». На ликвидацию ЧП у пожарных ушло всего пять минут. Причины происшествия устанавливают эксперты. Через час в Городищенском районе в поселке Новый Рогачик на улице Молодежная огонь охватил «Газель». А к пяти утра в городе-спутнике на улице Пушкина спасатели тушили Volkswagen Polo.

- Погибших и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливается, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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