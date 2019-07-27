В столкновении двух легковушек пострадала 8-летняя волгоградка

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-27T08:46:50+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области случилось более десятка дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали водители и пассажиры. Накануне, 26 июля, в одну из больниц Волгограда госпитализировали восьмилетнюю девочку с травмами. Она также стала жертвой аварии.

В обед пятницы школьница вместе с отцом ехала по Ворошиловскому району. На улице Азизбекова иномарку«Хендэ Солярис», в которой находилась девочка, подрезал «Сааб». Как выяснилось, 49-летний водитель мчался со стороны Елецкой в сторону улицы Саши Филиппова, а напротив дома № 73 не притормозил вовремя и нарушил безопасную дистанцию. Удар пришелся сильный.

- В результате ДТП водитель автомашины «Хендэ», 8-летняя девочка-пассажир автомашины «Сааб» с травмами доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU