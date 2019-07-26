В Волгоградской области магазинов в полтора раза больше, чем надо

СЕГОДНЯ 21:17 2019-07-26T21:17:17+03:00

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В это воскресенье, 27 июля, в России отмечают День торговли. По такому случаю специалисты Волгоградстата составили, так сказать, «портрет» волгоградской торговли. Из положительного: обороты растут, она развивается, причем кое-где даже чересчур стремительно. Например, по данным на 2018 год, в Волгоградской области 17,5 тысяч объектов розничной торговли и это в 1,5 раза превышает норматив по обеспеченности жителей области площадью стационарных торговых объектов. Как следствие, тратят волгоградцы в магазинах даже больше, чем надо. Так, в 2018-м каждый житель региона в среднем потратил на потребительские товары и услуги 155 тысяч рублей, из которых 70 тысяч рублей - на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия и 85 тысяч – на непродовольственные товары.

Зарабатывают магнаты еще и на работниках: каждый сотрудник приносит организации 35 тысяч рублей (а с 2013 по 2017 годы и вовсе 91 тысячу рублей), а средняя зарплата при этом в регионе у продавцов составляет 26 тысяч рублей.

Еще один интересный факт о волгоградской торговле: наш регион отправляет на экспорт больше, чем импортирует. Сальдо торгового баланса региона составило в 2018 году более 1 миллиарда рублей. Причем главным внешнеторговым партнером Волгоградской области остается Украина - 17,6% в доле внешнеторгового оборота региона. На втором месте - Финляндия, на третьем - Казахстан и Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU