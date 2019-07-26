2019-07-26T18:55:13+03:00
Происшествия

Мэр Камызяк и глава Камызякского района пойдут под суд за взятки

Высокопоставленных чиновников поймали на «откатах»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Глава района называл сумму, мэр Камызяк брал деньги.Глава района называл сумму, мэр Камызяк брал деньги.
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В один день город Камызяк и весь Камызякский район Астраханской области остались без руководителей: мэра Дмитрия Васильева и главу Василия Сухорукова поймали на крупной взятке. Это произошло в январе 2019-го. На данный момент сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области уже собрали все факты и улики, доказывающие их вину. Дело передали в суд.

Совсем скоро Васильев и Сухоруков окажутся на скамье подсудимых. Главе вменяют в получении взятки в особо крупном размере, мэру - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Напомним, Сухоруков потребовал у директора фирмы взятку в размере 1,8 миллиона рублей за победу на аукционах, которые проводил муниципалитет. Васильев в этой цепочке выступал посредником - называл сумму и забирал деньги. как раз в момент передачи ему полутора миллионов рублей главу камызяк и задержали. Почти одновременно арестовали и главу района.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в СУ СК по Астраханской области.

Мэр города Камызяк берет взятку от предпринимателя.(оперативное видео УФСБ России по Астраханской области) В Астраханской области главы муниципальных образований Камызякский район и Город Камызяк подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных из УФСБ и УМВД России по Астраханской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы МО Камызякский район Василия Сухорукова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также главы МО Город Камызяк Дмитрия Васильева, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2018 года глава МО Камызякский район Василий Сухоруков через посредника Дмитрия Васильева потребовал от директора фирмы взятку в виде денежных средств в размере 1 800 000 рублей за обеспечение победы на аукционах, проводимых для нужд муниципального образования. 30 января 2019 года при передаче части денежных средств в размере 1,5 миллиона рублей подозреваемые были задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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