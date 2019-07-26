2019-07-26T18:36:07+03:00
Общество

Не выдержали фур: в Волгограде стали рассыпаться новые ливневки

Все разбитые решетки заменят по гарантии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Эти решетки установили только в апреле. Вот, что с ними произошло за полгода. Фото Алексея Ульянова.Эти решетки установили только в апреле. Вот, что с ними произошло за полгода. Фото Алексея Ульянова.
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Не выдержали модные пластиковые ливневые решетки волгоградских реалий: остались только щепки. Эти, как их расхваливали производители, современные, суперпрочные, надежные продержались полгода. Только в апреле текущего года их установили на некоторых улицах Волгограда и вот первые «убитые» фурами конструкции уже рассыпались по объездной дороге.

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В Волгограде рассыпались новые пластиковые ливневки
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- Да действительно семь ливневых решеток пришли в негодность, - подтверждают в администрации Волгограда. - Компании-производителю уже направлены рекомендации доработать технологию изготовления решеток. Все поврежденные конструкции заменят.

Всего весной в Волгограде установили 185 таких дорожных ливневок. Надо сказать, что перед закупкой их тщательно проверили: на базе МБУ «Северное» их испытывали крупногабаритной техникой. И они неплохо справились с испытаниями. Стоит отметить, что за прошедшие месяцы решетки показали хорошую коррозийную и химическую устойчивость. Выдержали они испытание и на городских магистралях. Сломались только те, что установлены на Третьей Продольной, где отмечается большой поток транзитного многотонного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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