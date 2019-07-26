Волгоградец лишился машины и дома за сокрытие 10 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-26T18:02:35+03:00

В 2016-м сэкономил на налогах, а сегодня лишился всего. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сотрудники регионального УЭБиПК разоблачили очередного бизнесмена-манихатора, который экономил на налогах. Причем сэкономил неплохо - более 10,4 миллионов рублей.

На аферах попался директор строительной организации. Как установили следователи СУ СК по региону, руководитель включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о том, что якобы он привлек для работ по благоустройству территории вокруг крупного торгового центра стороннюю фирму. Но на самом деле это была фирма-пустышка, которая фактически никакую деятельность не вела. Зато по «липовым» документам коммерсант недоплатил миллионы рублей в бюджет.

Скрывать свою вину бизнесмен не стал.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело передали в суд. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемого - автомобиль, земельный участок и незавершенный строительством дом, - уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU