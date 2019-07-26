Волгоградец лишился машины и дома за сокрытие 10 миллионов рублей налогов
Сотрудники регионального УЭБиПК разоблачили очередного бизнесмена-манихатора, который экономил на налогах. Причем сэкономил неплохо - более 10,4 миллионов рублей.
На аферах попался директор строительной организации. Как установили следователи СУ СК по региону, руководитель включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о том, что якобы он привлек для работ по благоустройству территории вокруг крупного торгового центра стороннюю фирму. Но на самом деле это была фирма-пустышка, которая фактически никакую деятельность не вела. Зато по «липовым» документам коммерсант недоплатил миллионы рублей в бюджет.
Скрывать свою вину бизнесмен не стал.
- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело передали в суд. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемого - автомобиль, земельный участок и незавершенный строительством дом, - уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU