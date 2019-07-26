2019-07-26T18:21:42+03:00
Общество

Во Фролово построят новый ФОК с бассейном

Такое решение волгоградский губернатор Андрей Бочаров принял на встрече с жителями района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: АВОФото: АВО
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В пятницу, 26 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в рабочую поездку во Фроловский район. Главными темами стали сохранение лесов и обновление технопарка лесничеств, поддержка сельского хозяйства, развитие и благоустройство, обновление учреждений образования, культуры и спорта. Эти и другие темы глава региона обсудил на встрече с жителями района.

Первым пунктом в программе визита стала станция Арчединского лесничества. Глава региона отметил, что фроловчанам нужно разрабатывать новые туристические маршруты и развивать инфраструктуру для приема гостей. Еще одна задача - сохранение и увеличение зеленых зон.

Промежуточные итоги уборочной кампании подвели на полях ООО «Пригородное», где уже намолотили около 11 тысяч тонн зерновых. Здесь также выращивают подсолнечник, горчицу, кукурузу, сорго и овес.

- В этом году Волгоградская область собрала уже 3,5 миллиона тонн зерна, - поздравил хлеборобов губернатор. - Люди, которые желают работать на земле и развиваться, получают господдержку и реализуют серьезные проекты.

Предприятия АПК района за пять лет получили 560 миллионов на развитие. В этом году здесь реализуют пять проектов на два с лишним миллиарда рублей. Это и комплекс по выращиванию грибов, и новый завод по сушке овощей, и цех мягких сыров.

Затем глава региона осмотрел местный «Арбат» на улице Московской. Это место и еще два десятка других недавно благоустроили. В этом году получат новую жизнь еще 14 общественных пространств района. Также город Фролово получил 75 миллионов федерального гранта на развитие парка «Заречный», где появятся детские и фестивальные площадки, конная тропа и минигольф, сцена и даже голубятни.

На встрече с фроловчанами в ДК губернатор подвел итоги последней пятилетки, говорил и о ближайших задачах и перспективах. Больше всего интересовали фроловчан дороги, социальные объекты, строительство ФАПов в хуторах, дальнейшее благоустройство и экология. В ближайшее время здесь приступят к расчистке и реабилитации реки Арчеды, обновят оборудование в Фроловской ЦРБ и стоматологии, решено построить новый ФОК с бассейном и обновить городской ДК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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