2019-07-26T17:06:22+03:00
Общество

Девочку,чьи родители погибли в страшной аварии на саратовской трассе, перевели в больницу №7

К ребенку приехала бабушка из Перми
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Девочка чудом выжила в аварии.Девочка чудом выжила в аварии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла 23 июля на саратовской трассе. По вине лихача, вытолкнувшего машину пермяков под встречный автобус, погибли молодые супруги. Выжила только их пятилетняя дочка. Девочку родители посадили в детское кресло ради безопасности и эта их забота ее и спасла. Из превратившейся в груду железа иномарки ее достали врачи и спасатели. Сначала ребенка доставили в Камышинскую районную больницу. У нее были многочисленные переломы, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма. Затем коллегиально было принято решение о переводе ребенка в больницу №7, где ей будут помогать лучшие медики региона.

Пятилетняя девочка в шоке от того, что случилось. Из Перми к ней уже прилетела бабушка, которая как может помогает внучке оправиться от пережитого. Хотя женщина сама с трудом справляется с эмоциями, ведь в тот день на трассе она тоже потеряла близких людей.

Благодаря усилиям врачей ребенок идет на поправку.

Девочку спасло кресло, в которое ее посадили ради безопасности родители. Фото: соцсети

Девочку спасло кресло, в которое ее посадили ради безопасности родители. Фото: соцсети

Кстати, водителя, по чьей вине произошла трагедия, арестовали сегодня, 26 июля, на два месяца. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Камызяк и глава Камызякского района пойдут под суд за взятки
Не выдержали фур: в Волгограде стали рассыпаться новые ливневки
Волгоградец лишился машины и дома за сокрытие 10 миллионов рублей налогов
Во Фролово построят новый ФОК с бассейном
Суд арестовал виновника ДТП, из-за которого под Волгоградом погибла семья пермяков
В Астрахани лифт дверями раздробил женщине бедро
В Астрахани полицейский придумал себе награду «За отвагу» и шесть лет получал за нее доплату
Довезти велосипед на ночной велопарад волгоградцы смогут бесплатно
Следствие об аресте двух крупных астраханских чиновников: Подрывали авторитет власти
Командующий ЮВО проверил, как Волгоград готов к военным сборам
В Волгограде подросток ограбил аптеку, чтобы помочь раненному другу
Салют на День ВМФ 2019 в Астрахани: когда начнется и где смотреть
В Астрахани подростки на детских надувных кругах пытались переплыть Волгу
Наказали за вспыльчивость: Лучший нападающий «Ротора» Анзор Саная пропустит три матча