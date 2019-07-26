Девочку,чьи родители погибли в страшной аварии на саратовской трассе, перевели в больницу №7

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-26T17:06:22+03:00

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Страшная авария произошла 23 июля на саратовской трассе. По вине лихача, вытолкнувшего машину пермяков под встречный автобус, погибли молодые супруги. Выжила только их пятилетняя дочка. Девочку родители посадили в детское кресло ради безопасности и эта их забота ее и спасла. Из превратившейся в груду железа иномарки ее достали врачи и спасатели. Сначала ребенка доставили в Камышинскую районную больницу. У нее были многочисленные переломы, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма. Затем коллегиально было принято решение о переводе ребенка в больницу №7, где ей будут помогать лучшие медики региона.

Пятилетняя девочка в шоке от того, что случилось. Из Перми к ней уже прилетела бабушка, которая как может помогает внучке оправиться от пережитого. Хотя женщина сама с трудом справляется с эмоциями, ведь в тот день на трассе она тоже потеряла близких людей.

Благодаря усилиям врачей ребенок идет на поправку.

Девочку спасло кресло, в которое ее посадили ради безопасности родители. Фото: соцсети

Кстати, водителя, по чьей вине произошла трагедия, арестовали сегодня, 26 июля, на два месяца. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU