2019-07-26T16:03:20+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейский придумал себе награду «За отвагу» и шесть лет получал за нее доплату

Преступление выявило управление собственной безопасности
Екатерина МАЛИНИНА
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Сотрудник придумал себе медаль "За отвагу"Сотрудник придумал себе медаль "За отвагу"
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В Астрахани в отношении инспектора ДПС проходит служебная проверка. Мужчину подозревают в мошенничестве. О преступлении сообщили сотрудники собственной безопасности МВД, а им о нарушении стало известно от отдела кадров, которые нашли несоответствие. Гаишник последние шесть лет получал надбавку за госнаграду, которая ему не вручалась.

Оказалось, что мужчина составил фиктивный документ, якобы в 2013 году ему вручили награду «За отвагу». За шесть лет он получил за нее сверх зарплаты 67 тысяч рублей (5 процентов от каждого оклада).

Что отважного он совершил, мужчина следователям так и не смог объяснить.

СУ СК по Астраханской области возбудило уголовное дело за мошенничество с использование служебного подлога. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.

Если это подтвердится, его уволят из органов по отрицательным мотивам, а его руководству грозит строгое дисциплинарное взыскание, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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