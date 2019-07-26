2019-07-26T15:26:04+03:00
Общество

Довезти велосипед на ночной велопарад волгоградцы смогут бесплатно

27 июля 2019 с 19 часов провоз велосипеда будет бесплатным в автобусах, трамваях, троллейбусах и электричках
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Велосипедисты проедут 10 километров по ночному Волгограду.Велосипедисты проедут 10 километров по ночному Волгограду.Фото: Тимур ХАНОВ
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Поздним вечером в субботу, 27 июля 2019, велосипедисты вновь соберутся на Ночной волгоградский велопарад. Колонна стартует в 22.00 от площади у театра «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе. Велосипедисты проедут 10 километров по проспекту Ленина и улице Рабоче-Крестьянской и финишируют на площади Советской. Присоединиться может любой, кому больше 18 лет и при наличии переднего и заднего фонарей на велосипеде. А провезти «железного коня» к месту старта и обратно в городском общественном транспорте можно будет бесплатно. С 19 часов не возьмут денег за провоз велосипеда в электричках, трамваях и троллейбусах МУП «Метроэлектротранс», а также в автобусах ВПАТП №7.

- Участники акции смогут бесплатно провезти велосипеды во всех пригородных поездах, курсирующих в Волгоградском регионе Приволжской магистрали. Это поспособствует привлечению к велопараду жителей отдаленных уголков Волгограда и районных центров, - сообщили «КП-Волгоград» в АО «Волгоградтранспригород».

Как отметил организатор Михаил Соломонов, Ночной велопарад состоится в любую погоду. К тому же к вечеру должно распогодиться. Заряд хорошего настроения всем обеспечен, ведь для многих это единственная возможность безопасно проехать по свободной от автомобилей улице. По ходу прохождения велоколонны ГИБДД будет ограничивать движение машин. А тех, кто креативно подойдет к выбору наряда, ждут подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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