2019-07-26T15:09:53+03:00
Общество

Следствие об аресте двух крупных астраханских чиновников: Подрывали авторитет власти

Экс-председателя правительства Расула Султанова и министра финансов Виталия Шведова задержали за злоупотребление служебными полномочиями
Екатерина МАЛИНИНА
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Чиновники подрывали авторитет власти своими действиями. Фото: правительство Астраханской областиЧиновники подрывали авторитет власти своими действиями. Фото: правительство Астраханской области
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В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении экс-председателя правительства Расула Султанова и министра финансов Виталия Шведова. Чиновников обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Как выяснило следствие, под непосредственным контролем этих двух госслужащих Астраханская область взяла кредит в 6 миллиардов рублей в одном из банков от 7 до 8,5 процентов. Хотя необходимости в этом не было. В бюджете были значительные остатки средств. Даже если были основания для привлечения кредитных средств, то их можно было взять бюджетным займом по ставке 0,1 процента. Таким образом, казна не досчиталась 212 миллионов рублей.

- Преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти, - сообщает пресс-служба СК РФ,

Напомним, после назначения Игоря Бабушкина исполняющим обязанности губернатора последовала череда громких задержаний. Все они до этого были связаны с коммунальными аферами, касающимися переселением из аварийного жилья и фонда капремонта. Сейчас в подозреваемых числятся два десятка чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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