2019-07-26T14:51:58+03:00
Политика

Командующий ЮВО проверил, как Волгоград готов к военным сборам

Генерал-полковник Александр Дворников приехал в регион с инспекцией
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото сайта Минобороны.Фото сайта Минобороны.
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Сегодня, 26 июля, в Волгоград с инспекцией приехал Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников. Приехал проверить, как наши структуры и ведомства готовы к проведению комплексного мобилизационного учения, которое пройдет на территории Волгоградской области. В частности, как они умеют взаимодействовать - войска гарнизона и органы местной власти, а также силовые структуры. Все это оценили в ходе практической отработки вопросов призыва граждан на военные сборы из запаса. Кроме того, провели ряд занятий и тренировок по мобилизационной подготовке с военными комиссариатами и воинскими частями гарнизона.

- Александр Дворников посетил подвижной полевой пункт управления, предназначенный для обеспечения деятельности органов территориальной обороны, проинспектировал действия оперативных служб и госучреждений при разрешении различных чрезвычайных ситуаций и вводных по замыслу учения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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