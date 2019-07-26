В Волгограде подросток ограбил аптеку, чтобы помочь раненному другу

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-26T14:35:09+03:00

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В пять утра в круглосуточную аптеку, которая находится в Краснооктябрьском районе Волгограда, забежал подросток. Подойдя к кассе, он достал нож и приставил его к фармацевту. Женщина опешила. Мальчишка потребовал у нее отдать выручку из кассы. Вот только денег там практически не было: всего 200 рублей. Но мальчишке, похоже, сумма была неважна. Схватив деньги, он так же быстро сбежал. А продавщица вызвала полицию.

По камерам видеонаблюдения, правоохранители достаточно в течение получаса нашли малолетнего грабителя. Им оказался 16-летний местный мальчишка. Он даже отрицать ничего не стал. При этом рассказал трогательную историю.

Мол, рано утром он с другом вышел на прогулку. И когда они бежали, друг упал и сильно поранил ногу. «Почему домой не пошел?», говорит, что боялся наказания родителей. Подросток решился помочь раненному другу. Помчался в аптеку, но вспомнил, что денег-то нет. Вот и «добыл» их таким способом. Оправдывается, что за эти 200 рублей он купил бинты в другой аптеке.

Что в этом рассказе правда, а что ложь, - теперь будут разбираться следователи СУ СК по региону.

- Материалы на подростка для возбуждения уголовного дела переданы следственный комитет, - пояснили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU