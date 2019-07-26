2019-07-26T14:29:25+03:00
Досуг

Салют на День ВМФ 2019 в Астрахани: когда начнется и где смотреть

День Военно-морского флота 29 июля 2019 в Астрахани начнет парад кораблей и завершит салют [когда будет]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Военные сделают 41 залп и выпустят около 400 зарядов фейерверка.Военные сделают 41 залп и выпустят около 400 зарядов фейерверка.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Масштабный праздник в День Военно-Морского Флота пройдет 28 июля 2019 года в Астрахани, где базируется Каспийская флотилия. Начнутся торжества в 9.00 с построения, поднятия флага и парада военных кораблей. Около сорока судов поучаствуют в статическом и динамическом показах. Весь день на Петровской набережной будут работать пункты отбора на военную службу по контракту. Здесь же развернется выставка военной техники и вооружения. В полевых кухнях гостей праздника накормят макаронами по-флотски и солдатской кашей. Можно будет подняться и на палубы боевых кораблей. Вечером продолжат праздник концерт и огненное шоу. А ярким финалом дня ВМФ 2019 в Астрахани будет праздничный артиллерийский салют.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, начнется салют в День Военно-Морского Флота в Астрахани 28 июля 2019 в 22.00. Палить будут с воды в районе 17 пристани. Так что места, где лучше всего смотреть салют, желательно занять заранее. Придут на него посмотреть не только астраханцы, но и туристы.

Полная программа праздничных мероприятий на День ВМФ 2019 в Астрахани

ИСТОЧНИК KP.RU

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