2019-07-26T14:26:33+03:00
Происшествия

В Астрахани подростки на детских надувных кругах пытались переплыть Волгу

Ребят снесло на судовой ход
Екатерина МАЛИНИНА
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С подростками провели профилактическую беседу. Фото: ВолгоспасС подростками провели профилактическую беседу. Фото: Волгоспас
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Двух пловцов на середине Волги на судовом ходе увидел дежурный спасатель на вышке. Сотрудник «Волгоспаса» тут же сообщил об этом коллегам и уже через пять минут группа выехала к людям. Сопротивляясь сильному течению, на двух надувных детских кругах по Волге плыли два школьника

Ребята рассказали, что решили искупаться и позагорать на пляже Городского острова. Но тратиться на маршрутку или добираться пешком не хотели. Поэтому решили переплыть с берега Трусовского района на остров. Чтобы не утонуть и взяли у младших сестер и братьев по кругу. Сначала все шло по плану. Но вскоре их начало сносить течением на судовой ход. Мальчишки не на шутку испугались.

- Сейчас идет активная подготовка ко Дню ВМФ, парад состоится в воскресенье. Так что был большой риск, что в это время здесь мог проходить корабль. Огромная махина затянула бы их под себя и детские круги подростков точно бы не спасли, - рассказали "КП-Волгоград" в "Волгоспасе".

Школьников доставили на спасательной лодке на берег, провели беседу и отпустили домой. Ребята пообещали впредь так не рисковать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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