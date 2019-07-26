2019-07-26T14:07:08+03:00
Спорт

Наказали за вспыльчивость: Лучший нападающий «Ротора» Анзор Саная пропустит три матча

Вот такой «подарок» сделали ко дню рождения наставника сине-голубых Игоря Менщикова
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Анзора Саная наказали за то, что он пререкался с судьей во время матча с "Чертаново". Фото ФК "Ротор".Анзора Саная наказали за то, что он пререкался с судьей во время матча с "Чертаново". Фото ФК "Ротор".
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Лучшего нападающего волгоградского «Ротора» Анзора Саная дисквалифицировали на три игры. Такое решение сегодня, 26 июля, вынесли в Доме футбола на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. А это значит, что матчи с ФК «Химки», «Краснодар-2» и «Томью» Саная проведет в качестве болельщика.

Такое суровое наказание наш игрок получил за пререкания с судьей в ходе матча «Ротора» с «Чертаново». Горячий кавказский парень Анзар вспылил, когда судья показал ему желтую карточку, в порыве гнева он в итоге заработал и «красную», за что тут же был удален с поля. За такое «неспортивное» поведение теперь будет расплачиваться вся волгоградская команда. В том числе и тренер, который перед ответственным матчем лишился опорного игрока. Вот такой «подарок» Игорь Менщиков получил прямо на свой день рождения. Сегодня, 26 июля ему исполнилось 49 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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