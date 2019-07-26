2019-07-26T13:11:53+03:00
Общество

При строительстве моста через Ахтубу нашли дефектов на 35 миллионов рублей

Волгоградским властям пришлось через суд заставлять строителей исправить недочеты
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Пока строили мост в неизвестном направлении ушли стройматериалы на миллионы рублей.Пока строили мост в неизвестном направлении ушли стройматериалы на миллионы рублей.Фото: Андрей ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Мост через реку Ахтубу, который соединил Волгоград с заволжьем строили почти десять лет, но даже этого времени, как оказалось, не хватило, строителям, чтобы сделать его качественным и добротным. В ходе проверки после сдачи объекта в эксплуатацию специалисты регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства выявили на мостовом переходу просто массу дефектов: повреждения ливневой канализации и смотровых колодцев, побитые шумозащитные экраны и многое другое. Кроме того, как уточняют в комитете, наряду с дефектами было выявлено отсутствие материалов по ранее принятым и оплаченным работам на общую сумму 35 182 264, 49 рублей.

Строила эту дорогу компания АО «Волгомост». С ней был заключен контракт еще в 2009 году. Ее и пытались заставить устранить дефекты по гарантийным обязательствам. И подрядчик даже пытался создать видимость исправления недочетов, но как показала очередная проверка осенью 2018-го, дефекты устранили лишь частично.

Тогда комитет решил через суд заставить подрядчика заменить все недоделки и исполнить свои обязательства по контракту. Последовали жалобы, кассация… Но Арбитражный суд Поволжского округа все-таки поставил точку в этом споре, признав законным решение Арбитражного суда Волгоградской области, и постановил обязать АО «Волгомост» устранить все недочеты. В частности, заменить 559 шумозащитных панелей экрана в районе руслового моста через Ахтубу и на транспортной развязке на автомобильной дороге «Волжский – Ленинск».

- Помимо этого строители обязаны восстановить 2500 метров кабеля в кабельной канализации на левобережной, правобережной и русловой части моста, - уточнятся пресс-релизе Арбитражного суда.

На все работы подрядчику дается 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астрахани лифт дверями раздробил женщине бедро
В Астрахани полицейский придумал себе награду «За отвагу» и шесть лет получал за нее доплату
Довезти велосипед на ночной велопарад волгоградцы смогут бесплатно
Следствие об аресте двух крупных астраханских чиновников: Подрывали авторитет власти
Командующий ЮВО проверил, как Волгоград готов к военным сборам
В Волгограде подросток ограбил аптеку, чтобы помочь раненному другу
Салют на День ВМФ 2019 в Астрахани: когда начнется и где смотреть
В Астрахани подростки на детских надувных кругах пытались переплыть Волгу
Наказали за вспыльчивость: Лучший нападающий «Ротора» Анзор Саная пропустит три матча
Мошеннице, обманывавшей стариков по телефону, дали три года тюрьмы
В Камышине в подъезде многоэтажки умерла 16-летняя школьница
В Волгограде откроют еще 12 ярмарок
Сообщать волгоградцам о ЧС будут через мобильное приложение
В Волгограде запойный алкоголик напал на продавщицу с ножом
В Астрахани прохожие избили семью за китайский фонарик
Житель Калуги устроил аварию с четырьмя пострадавшими на трассе в Волгоградской области
Минимальная зарплата в Волгоградской области поднялась до 13 тысяч 189 рублей
В Волгоградской области между районами построят новую магистраль
Водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП с супружеской парой из Перми, грозит 15 лет тюрьмы
Волгоградец, убивший в ДТП трех друзей, отправится в колонию на 6 лет
Вечерняя электричка из Аэропорта изменяет расписание
В Волгограде сотрудник завода брал «откаты» с коммерсантов за удачные контракты
Волгоградские летчики будут бомбить мишени в Ростовской области
Куда пойти в День ВМФ в Астрахани 28 июля 2019: праздничные мероприятия
Волгоградца, "забывшего" на загрансчетах полмиллиарда рублей, отправили в колонию-поселение
В Волгограде на "Акварели" маршрутка 1с влетела в столб
Волгоградским многодетным семьям выделили 60 миллионов рублей на подготовку к школе
В Астрахани судят трех «бизнесменов», укравших 4 миллиона рублей на капремонте домов