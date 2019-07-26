При строительстве моста через Ахтубу нашли дефектов на 35 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-26T13:11:53+03:00

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Мост через реку Ахтубу, который соединил Волгоград с заволжьем строили почти десять лет, но даже этого времени, как оказалось, не хватило, строителям, чтобы сделать его качественным и добротным. В ходе проверки после сдачи объекта в эксплуатацию специалисты регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства выявили на мостовом переходу просто массу дефектов: повреждения ливневой канализации и смотровых колодцев, побитые шумозащитные экраны и многое другое. Кроме того, как уточняют в комитете, наряду с дефектами было выявлено отсутствие материалов по ранее принятым и оплаченным работам на общую сумму 35 182 264, 49 рублей.

Строила эту дорогу компания АО «Волгомост». С ней был заключен контракт еще в 2009 году. Ее и пытались заставить устранить дефекты по гарантийным обязательствам. И подрядчик даже пытался создать видимость исправления недочетов, но как показала очередная проверка осенью 2018-го, дефекты устранили лишь частично.

Тогда комитет решил через суд заставить подрядчика заменить все недоделки и исполнить свои обязательства по контракту. Последовали жалобы, кассация… Но Арбитражный суд Поволжского округа все-таки поставил точку в этом споре, признав законным решение Арбитражного суда Волгоградской области, и постановил обязать АО «Волгомост» устранить все недочеты. В частности, заменить 559 шумозащитных панелей экрана в районе руслового моста через Ахтубу и на транспортной развязке на автомобильной дороге «Волжский – Ленинск».

- Помимо этого строители обязаны восстановить 2500 метров кабеля в кабельной канализации на левобережной, правобережной и русловой части моста, - уточнятся пресс-релизе Арбитражного суда.

На все работы подрядчику дается 15 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU