Мошеннице, обманывавшей стариков по телефону, дали три года тюрьмы
Каждый день аферисты обманывают десятки волгоградцев. Найти преступников очень сложно. Но полиции удается выйти на след самых наглых. В суде Волжского вынесли приговор 30-летней женщине. Волжанку обвиняют в мошенничестве совершенном группой лиц со значительным ущербом.
Дама вместе со знакомым организовала предприятие по обману стариков. С мая 2018 года мужчина звонил пенсионерам и представлялся следователям. Он сообщал им о задержании их родственника. За помощь следствия в этом вопросе он просил перевести деньги, что пожилые люди и делали. Дама сама приезжала по названным стариками адресам, забирала у них последнее и уезжала. Половину забирала себе, половину отдавала сообщнику.
Так они обманули 28 стариков и заработали 1 миллион 700 тысяч рублей. Но в октябре мужчина набрал номер женщины, которая сразу после звонка сообщила об этом в полицию. Когда волжанка приехала за 50 тысячами рублей, ее задержали.
- Суд вынес решение – 3 года лишения свободы в колонии-поселения, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.
Дело сообщника пока еще расследуют.
ИСТОЧНИК KP.RU