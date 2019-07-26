Мошеннице, обманывавшей стариков по телефону, дали три года тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-26T12:30:08+03:00

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Каждый день аферисты обманывают десятки волгоградцев. Найти преступников очень сложно. Но полиции удается выйти на след самых наглых. В суде Волжского вынесли приговор 30-летней женщине. Волжанку обвиняют в мошенничестве совершенном группой лиц со значительным ущербом.

Дама вместе со знакомым организовала предприятие по обману стариков. С мая 2018 года мужчина звонил пенсионерам и представлялся следователям. Он сообщал им о задержании их родственника. За помощь следствия в этом вопросе он просил перевести деньги, что пожилые люди и делали. Дама сама приезжала по названным стариками адресам, забирала у них последнее и уезжала. Половину забирала себе, половину отдавала сообщнику.

Так они обманули 28 стариков и заработали 1 миллион 700 тысяч рублей. Но в октябре мужчина набрал номер женщины, которая сразу после звонка сообщила об этом в полицию. Когда волжанка приехала за 50 тысячами рублей, ее задержали.

- Суд вынес решение – 3 года лишения свободы в колонии-поселения, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

Дело сообщника пока еще расследуют.

ИСТОЧНИК KP.RU