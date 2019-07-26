В Камышине в подъезде многоэтажки умерла 16-летняя школьница

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-26T13:36:45+03:00

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Днем 25 июля в одном из подъездов камышинской многоэтажки нашли 16-летнюю школьницу. Девушка не дышала. На лестничной клетке она оказалось, когда ей стало плохо при прогулке с подругой. У нее вдруг закружилась голова, стало тошнить. Та пыталась привести в чувство приятельницу, но та обмякла, дыхание замедлилось, а потом прекратилось. Девушка бросилась обходить квартиры и звать на помощь, но было уже поздно. Врачи "скорой" констатировали смерть камышанки.

Видимых причин смерти на ее теле не нашли: ни порезов, ни ссадин. Но одной из версий звучит - отравление газом. Возможно, девочка, как и некоторые из ее сверстников, решила получить удовольствие, надышавшись газовым баллончиком.

- Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах ЧП. Им предстоит разговор с родителями погибшего ребенка. Известно, что на учете в ПДН она не состояла, как и у нарколога, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU