В Волгограде откроют еще 12 ярмарок

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-26T11:37:03+03:00

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В этом году в Волгограде откроют еще 12 сельскохозяйственных ярмарок. Купить свежие овощи и фрукты можно будет на новых площадках в шести районах города. Рассчитаны они на четыреста торговых мест. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, победившие в конкурсах предприниматели уже начали готовить площадки под новые ярмарки. Где-то пока планируют территорию, где-то еще готовят документацию. На каждой ярмарке должно быть твердое покрытие, торговые ряды, санузлы и места для сбора мусора, должны предусмотреть и ветеринарной лаборатории.

Так, в Дзержинском районе официальная ярмарка появится на месте старого рынка на улице Ангарской. Главное отличие - здесь появится контроль качества продукции. В Краснооктябрьском районе торговцы займут участок на Второй продольной напротив дома №16 по улице Библиотечной. В Ворошиловском ярмарка расположится на Кузнецкой, 26, уже ждут покупателей на Елецкой, 2г.

Всего же сейчас в Волгограде работают восемь рынков и 18 ярмарок.

ИСТОЧНИК KP.RU