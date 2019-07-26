Сообщать волгоградцам о ЧС будут через мобильное приложение

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-26T11:19:53+03:00

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В Волгоградской области до конца 2019 года появится цифровая система оповещения населения. Сначала опробуют ее в трех крупных городах - Волгограде, Волжском и Камышине, а уже в 2020 году запустят по всей области. Работать региональная автоматизированная система информирования и оповещения населения (РАСИОН) будет на базе цифровых сетей связи. Помимо уже привычных всем сирен и громкоговорителей сообщения об ураганах, наводнениях и прочих чрезвычайных ситуациях жители региона будут получать через мобильное приложение. Сейчас чиновники профильных подразделений готовят документацию для конкурса.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете информационных технологий, нынешняя система оповещения работает уже более 25 лет и давно устарела. Новая будет не только надежнее, но и менее затратной в обслуживании.

ИСТОЧНИК KP.RU