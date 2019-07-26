2019-07-26T10:20:09+03:00
Происшествия

В Волгограде запойный алкоголик напал на продавщицу с ножом

Он взял пиво и сбежал
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина вернется в тюрьму.Мужчина вернется в тюрьму.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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О нападении мужчины на магазин пришло из Тракторозаводского района. Когда на место приехали следователи, продавщица рассказала, что вечером к ней в торговый павильон зашел посетитель. Он был весь в ссадинах и ранах, кожа почернела от постоянного пьянства. Денег у волгоградца не было, а был с собой нож. Он достал оружие и стал угрожать женщине: потребовал открыть прилавки с алкоголем. Волгоградка рисковать не стала, она открыла пультом створку. Взяв пиво грабитель поспешил ретироваться.

Задержали его очень быстро. Мужчину уже судили за подобное преступление. Он был в очередном запое, когда кончился весь алкоголь, даже сивушный. Чтобы пополнить запасы, они и заявился в павильон.

Сейчас он находится в СИЗО, это единственный дом, который у него сейчас есть. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина напал на продавщицу с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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