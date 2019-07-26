В Астрахани прохожие избили семью за китайский фонарик

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-26T09:21:27+03:00

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В полицию позвонила молодая женщина и рассказала о том, что на них напали хулиганы. В этот день семья 26-летней астраханки отмечала день рождения матери. После небольшого домашнего застолья. Муж с женой и их дочка решили запустить китайский фонарик. Чтобы не дай бог не произошло пожара, решили сделать это возле гаражей. Пока отец возился с огнем, женщины терпеливо ждали. Их заметили двое проходящих мимо мужчин. Они стали делать дамам неприличные предложения, а когда получил отказ, начали оскорблять. Отец семейство, который отреагировал на шум и подошел к освещенному месту, попросил незнакомцев уйти. Те в ответ набросились на него и на женщин с кулаками. Пьяные здоровые отморозки повалили их на землю, пинали ногами, а потом, насладившись увиденным, сбежали.

Двух астраханцев задержали через час. Они пытались объяснить нападение защитой от огня. Мол, увидели, что мужчина пытается поджечь гаражи, и решили его остановить, а тот сопротивлялся, как и его жена и дочь.

- Уголовное дело по факту умышленного причинения легкой и средней тяжести вреда здоровью и побоев передали в прокуратуру для последующего судебного разбирательства, - рассказал "КП-Волгоград" следователь отдела полиции № 3 УМВД России по городу Астрахани Азамат Айдналиев.

ИСТОЧНИК KP.RU