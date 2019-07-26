Житель Калуги устроил аварию с четырьмя пострадавшими на трассе в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-26T08:59:44+03:00

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Авария случилась в половине десятого утра на автодороге «Жирновск-Вешенская». Пенсионер из Калуги ехал из станицы Слащевской на своем «Митсубиси Лансере». Мужчина врезался в «Ладу Гранту», за рулем которой находился 33-летний волгоградец. В результате столкновения пострадали четыре человека. Оба водителя и две пожилых женщины в иномарке.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ЧП. Выясняют, почему машины не поделили дорогу, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одна авария с участием приезжих произошла в половине первого дня на саратовской трассе.. 34-летняя жительница Иркутска мчалась на своем «Лексус RX200Т» в сторону Саратова. Женщина слишком близко подъехала к впереди идущей машине. Когда 43-летняя женщина на «Киа Спортаж» сбросила скорость, в нее врезался «Лексус».

Помощь в аварии потребовалась автоледи на «Киа». Также медики доставили в больницу и ее 11-летнего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU